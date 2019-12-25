  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ребёнок при резком торможении автобуса выпал из коляски
Сегодня, 9:41
149
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ребёнок при резком торможении автобуса выпал из коляски

0 0

Ребёнок получил ушибленную рану головы.

Семимесячный малыш выпал из коляски при резком торможении автобуса. Об этом инциденте стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 21 августа около 20:00 при резком торможении автобуса на пересечении Комендантского проспекта и улицы Уточкина мальчик выпал из коляски.

Ребёнок получил ушибленную рану головы. После оказания помощи его отпустили домой. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Девочка попала в реанимацию с разрывом печени после падения с велосипеда в Ленобласти.

Фото: pxhere

Теги: автобус, дети, коляска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии