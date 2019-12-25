В Петербурге ребёнок при резком торможении автобуса выпал из коляски

Семимесячный малыш выпал из коляски при резком торможении автобуса. Об этом инциденте стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, 21 августа около 20:00 при резком торможении автобуса на пересечении Комендантского проспекта и улицы Уточкина мальчик выпал из коляски.
Ребёнок получил ушибленную рану головы. После оказания помощи его отпустили домой. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: Девочка попала в реанимацию с разрывом печени после падения с велосипеда в Ленобласти.
Фото: pxhere
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