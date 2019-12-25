  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Колпино 5-летний ребёнок попал в реанимацию после тренировки в бассейне
Сегодня, 9:38
435
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино 5-летний ребёнок попал в реанимацию после тренировки в бассейне

0 0

По предварительной информации, около шести часов вечера 15 декабря во время тренировки в бассейне мальчик начал тонуть.

В Колпино в реанимацию попал 5-летний мальчик после тренировки в бассейне. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, около шести часов вечера 15 декабря во время тренировки в бассейне мальчик начал тонуть. В тяжёлом состоянии его доставили на реанимационное отделение. Врачи диагностировали аспирационную пневмонию (воспаление лёгких, возникающее при вдыхании или пассивном попадании в лёгкие различных веществ в массивном объёме – прим.ред).

По данному факту проводится проверка.

Фото: pxhere.com

Теги: бассейн, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии