Ладожский мост разведут на 45 минут днём 2 июня

Мост разведут в 10 утра.

На Р-21 "Кола" 2 июня года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Технологическая разводка моста через Неву на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" будет производиться в период с 10:00 до 10:45. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Разводка Ладожского моста производится при температуре не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"