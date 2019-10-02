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Ладожский мост разведут на 45 минут днём 2 июня
Сегодня, 10:38
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nastya960

Ладожский мост разведут на 45 минут днём 2 июня

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Мост разведут в 10 утра.

На Р-21 "Кола" 2 июня года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Технологическая разводка моста через Неву на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" будет производиться в период с 10:00 до 10:45. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Разводка Ладожского моста производится при температуре не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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