Вся семья вместе, а душа на месте? Пришел ли в Петербурге бум разводов после карантина

Корреспонденты Piter. TV выяснили, насколько увеличилось число разводов после самоизоляции.

Самоизоляция уже сильно ослабила бизнес, повлияла на политику и вот-вот доберется до института семьи. Ряд изданий –Газета.ру, Рамблер Новости, Новости Мейл. ру прогнозировали, что в конце этого лета Петербург захлестнет волна массовых разводов. Основные причины – финансовые трудности, недостаток личного пространства и обострение внутренних конфликтов. Сбылись ли опасения – мы решили проверить.

Тема развода и семейного счастья стала как никогда актуальной в интернете, особенно на просторах таких известных форумов, как Lady.Mail и КидСтафф. Пользователи интересуются друг у друга: "Как самоизоляция повлияла на ваши семейные отношения?".

Статистика обнадеживает: за первый квартал этого года в Петербурге поженилось 14 тысяч пар, а распалось 8 тысяч. В прошлом же году зарегистрировались 20 тысяч влюбленных, развелись 12 тысяч.

Семейный психолог Ирина Снеговая сообщила: "Идет тенденция к увеличению разводов, но это касается только тех браков, которые были сделано по расчету. Те браки, которые были основаны на эмоциональной комплементарности, то есть "я тебя люблю, ты меня любишь", – вот этим парам ничего не страшно".

Анна Поликарпова провела период самоизоляции с мужем в одной комнате в режиме 24/7 вместе. Она поделилась с нами своими впечатлениями: "Мы первые две недели хоть как-то в рабочем режиме были отдельно. А потом началась конкретная пандемия, когда мы сели дома в одной комнате. В общем и целом, не возникало конфликтов, но местами, конечно, уставали – и это нормально. Важно просто научиться молчать друг с другом – это тоже хороший показатель отношений. Мы этому научились, как мне кажется, очень даже хорошо".

Как мы выяснили, ситуация с разводами вовсе не плачевна. Супруги стремятся сохранить рай в шалаше, а не поджечь его – пары обращаются к психологам, просят советы на форумах.

Во Дворцах бракосочетания можно увидеть толпы желающих создать семью – карантин не помеха.

Видео: Лев Кузнецов, Мария Поликарпова