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На Коли Томчака произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты
Сегодня, 10:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Коли Томчака произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты

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На данный момент происходит засыпка песком с последующей утилизацией.

На улице Коли Томчака, 9, утром 30 марта при проведении работ по утилизации произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты на площади 30 м2. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, разлив локализован и на данный момент происходит засыпка песком с последующей утилизацией.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории.
Пострадавших нет, угроза людям также отсутствует. 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: мчс, улица коли томчака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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