На Коли Томчака произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты

На данный момент происходит засыпка песком с последующей утилизацией.

На улице Коли Томчака, 9, утром 30 марта при проведении работ по утилизации произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты на площади 30 м2. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, разлив локализован и на данный момент происходит засыпка песком с последующей утилизацией.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории.

Пострадавших нет, угроза людям также отсутствует.

Фото: Piter.tv (архив)