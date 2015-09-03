Под Борисоглебском во время учений разбился военный самолет Як-130

Экипаж увел самолет от ближайших построек и успешно эвакуировался.

В Воронежской области разбился военный самолет Як-130. Крушение произошло сегодня, 16 сентября, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Инцидент случился во время учебно-тренировочного полета в районе аэродрома в Борисоглебске. Экипажу удалось направить самолет от ближайших построек и после этого катапультироваться. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводится расследование, которое поможет установить причины случившегося. На место крушения направится комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил.

По предварительным данным, авария произошла из-за отказа двигателя. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собеседника в Министерстве обороны.

Фото: lotosgtrk.ru