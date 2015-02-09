В Петербурге пресекли деятельность распространителей метадона

У них изъяли 194 расфасованные закладки с наркотическим средством метадон, общей массой почти 400 граммов.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех петербуржцев, 35, 43 и 44 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств бесконтактным способом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что мужчины входят в штат онлайн-магазина по продаже запрещенных веществ. Младший из них является его оператором и администратором, а двое других – закладчиками.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли 194 расфасованные закладки с наркотическим средством метадон, общей массой почти 400 граммов, электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, ноутбук и банковские карты. Все изъятое направлено на экспертизу.

Также на территории Санкт-Петербурга сыщики обнаружили 8 сделанных фигурантами тайников-закладок с запрещенными веществами. Их содержимое также направлено на экспертизу.

Установлена причастность подозреваемых к совершению как минимум 5 наркопреступлений, по которым ранее следственными подразделениями полиции были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее главу семьи наркосбытчиков из Мурманска изобличили в легализации наркодоходов в Петербурге.

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