Полиция раскрыла убийство 35-летней петербурженки, совершенное в сентябре

Ее тело было закопано в лесу Ленобласти.

Полиция раскрыла убийство 35-летней петербурженки, которое было совершено в сентябре 2020 года. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 13 сентября обратилась Ю., которая рассказала, что с 8 сентября на ее звонки не отвечает 35-летняя подруга Н. Также ничего не известно о ее местоположении.

В среду, 23 декабря, в квартире дома 30 по улице Цымбалина по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 35-летний гражданин Узбекистана. Он изобличен в том, что 9 сентября, находясь в качестве рабочего в Приозерском районе Ленобласти, во время внезапно возникшей ссоры, ударил несколько раз рукой по голове, находящуюся в гостях Н. Она от полученных травм скончалась на месте. Тогда мужчина вывез труп Н. на машине и закопал в лесополосе, в 500 метрах от АЗС "Киришиавтосервис" (недалеко от деревни Раздолье).

Труп женщины обнаружен. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала петербуржца по подозрению в убийстве безмасочника.

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