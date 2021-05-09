Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин после парада Победы совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном возложил венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся суворовских училищ.
Как и в прошлые годы, Владимир Путин после парада Победы добрался пешком от Красной площади до Александровского сада, где военнослужащие Президентского полка во время церемонии установили памятные венки у Вечного огня.
После мероприятия глава государства пообщался с ветеранами и сделал с ними памятные фото.
Ранее мы сообщали, что в День Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны.
Видео: "Первый" канал
Фото: администрация президента РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все