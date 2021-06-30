Путин: Россия поставит дополнительный объем вакцин от COVID-19 в Донбасс

На данный момент РФ отправила в ЛНР и ДНР десятки тысяч доз вакцины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поставит дополнительные объемы вакцин от COVID-19 в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что этот вопрос является очень важным и требует "внимательного к нему отношения".

По-моему, уже тысяч 90 доз вакцины завезено [в указанные регионы]. Дополнительный объем будет поставлен. Владимир Путин, президент РФ

По данным агентства ТАСС, вакцина от коронавируса производства РФ поставляется в ДНР и ЛНР с января текущего года. Сообщается, что всего на территорию самопровозглашенных республик были поставлены десятки тысяч доз препарата.

Ранее Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медотвода.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным