Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву

Главы стран провели полуторачасовой телефонный разговор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора между главой России и Дональдом Трампом. По его словам, беседа длилась полтора часа. Во время диалога Владимир Путин пригласил американского президента в Москву.

Руководители государств обсудили широкий круг вопросов. В частности, Путин поддержал идею Трампа о важности совместной работы для решения глобальных проблем, а также подчеркнул необходимость устранения первичных причин конфликта в Украине. Оба президента согласились, что урегулирование ситуации возможно только через переговоры.

Кроме того, главы стран обсудили тему Ближнего Востока и вопрос иранской ядерной программы, а также перспективы экономического сотрудничества между двумя государствами.

Позже Трамп опубликовал заявление, в котором поблагодарил Путина "за его время и усилия". Американский президент отметил вчерашнее освобождение Марка Фогеля и выразил надежду на то, что усилия обоих стран приведут к успеху в самое ближайшее время.

Ранее мы рассказывали о телефонном разговоре между Путиным и Президентом Сирии Ахмедом Шараа.

Фото: Официальный сайт Президента РФ