Путин объяснил дороговизну внутреннего туризма

Глава государства объяснил это особенностями рыночной экономики.

Президент России Владимир Путин заявил, что завышение цен на внутренний туризм связано с закрытием границ из-за пандемии COVID-19. Об этом он сказал в ходе прямой линии. Россиянка спросила у главы государства, почему путевки в Турцию чаще всего дешевле, чем на отечественные курорты.

По словам российского лидера, в настоящее некоторые страны до сих пор не открыли свои границы для иностранных туристов и не возобновили авиасообщение. Кроме того, отметил Путин, приезжающих могут отпугивать постоянно изменяющиеся властями государств антикоронавирусные меры.

К чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны: в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены - это во всей рыночной экономике это происходит. Владимир Путин, президент РФ

Помимо этого, по словам главы государства, ранее в туристическую сферу вкладывали малые средства, так как россияне предпочитали ездить за рубеж при первой возможности. Однако пандемия коронавируса все изменила. Также Путин напомнил, что в РФ существует программа туристического кэшбека, которая позволяет частично вернуть деньги за поездку.

Ранее президент России поблагодарил женщин, которые гладят ему рубашки.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным