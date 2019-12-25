Между Петербургом и Саудовской Аравией планируют запустить прямые рейсы

В ходе переговоров российская сторона предоставила статистику пассажиропотока в Пулково.

Между Петербургом и Саудовской Аравией планируют запустить прямое авиасообщение. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Комитет по внешним связям Петербурга.

На данный момент вопрос обсуждается. Переговоры ведут заместитель министра по планированию и информации в министерстве транспорта и логистики Саудовской Аравии Мансур ат-Турки и заместитель председателя Комитета по внешним связям Северной столицы Арби Абубакаров.

В ходе переговоров российская сторона предоставила статистику пассажиропотока в Пулково.

Ранее на Piter.tv: аэропорт Пулково начнет работать по зимнему расписанию с 30 октября.

Фото: Piter.tv