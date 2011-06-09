Губернатор Ленобласти будет дважды отвечать на вопросы жителей в прямом эфире

Прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко будет проходить дважды в месяц, начиная с понедельника 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.
Задать вопросы губернатору можно будет по номеру телефона 006 и +7(81361)315-01. Прямая линия будет транслироваться в прямом эфире телеканала ЛенТВ24. Она продлится час.
По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в храм-памятник в честь Всех Святых в Минске передали капсулу с землей с Невского пятачка.
Фото: администрация Ленобласти
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