Губернатор Ленобласти будет дважды отвечать на вопросы жителей в прямом эфире

Трансляция будет идти час.

Прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко будет проходить дважды в месяц, начиная с понедельника 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Задать вопросы губернатору можно будет по номеру телефона 006 и +7(81361)315-01. Прямая линия будет транслироваться в прямом эфире телеканала ЛенТВ24. Она продлится час.

По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в храм-памятник в честь Всех Святых в Минске передали капсулу с землей с Невского пятачка.

Фото: администрация Ленобласти