Прокуратура проводит проверку в связи с частичным затоплением судна в акватории Екатерингофки

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

По поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводится проверка в связи с частичным затоплением судна в Петербурге в акватории реки Екатерингофки.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при зимнем отстое судов, эксплуатируемых СПБ ГУП "Экострой". По предварительной информации, в акватории реки частично затонуло плавсредство ЗМ-4.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В СПбГУ демонтировали бюст востоковеда Валиди после требования прокуратуры.

Фото: Санкт-Петербургская транспортная прокуратура