В ФСБ предупредили жителей Ленобласти о проверках

В ноябре будут проводиться профилактические мероприятия по предотвращению нарушений в пограничной сфере.

В приграничных районах Ленобласти в ноябре будут проводиться профилактические мероприятия по предотвращению нарушений в пограничной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

В профилактических мероприятиях участие примут сотрудники МВД, пограничного управления ФСБ, Росгвардии. Жителей приграничных населённых пунктов просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Туристов и иностранных граждан просят обратить внимание на возможные ограничения в ходе проверок.

Фото: Piter.tv