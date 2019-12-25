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В ФСБ предупредили жителей Ленобласти о проверках
Сегодня, 12:18
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В ФСБ предупредили жителей Ленобласти о проверках

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В ноябре будут проводиться профилактические мероприятия по предотвращению нарушений в пограничной сфере.

В приграничных районах Ленобласти в ноябре будут проводиться профилактические мероприятия по предотвращению нарушений в пограничной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

В профилактических мероприятиях участие примут сотрудники МВД, пограничного управления ФСБ, Росгвардии. Жителей приграничных населённых пунктов просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Туристов и иностранных граждан просят обратить внимание на возможные ограничения в ходе проверок.

Фото: Piter.tv

Теги: граница, паспорт, фсб
Категории: Лента новостей,

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