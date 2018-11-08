Медиакритика: протесты в СМИ, Георгий Марков о решении МВД

Здравствуйте, в эфире Piter.TV и проект "Медиакритика". Дождь и страшилки из телеграма не напугали петербуржцев, которые вышли на акцию в поддержку Навального. Правоохранители были корректны в работе с журналистами, но жестоки при задержаниях простых горожан.
Как многие уже поняли, сегодня наш выпуск посвящен одной теме. Начнем с рассказа о том, какими увидели события журналисты из команды Piter.TV. Продолжим рефлексией на тему: почему в Петербурге наши коллеги регулярно попадают под горячую руку силовиков. В том числе, свяжемся с фотокорреспондентом Георгием Марковым, избиение которого осудил даже Дмитрий Песков.
Подробности - в видео, выпуск также доступен на сервисах YouTube и ВКонтакте.
Краткое содержание:
- что стоит за решением силовиков не трогать журналистов на акции протеста 21 апреля;
- "спасибо, что не бьете" - пример Москвы, которому мог последовать и Петербург (но не последовал);
- странный сценарий шествия - почему именно на Сенной площади началось "винтилово";
- шеф-редактор ПитерТВ Федор Быков о повединии полицейских и коллег, взгляд изнутри;
- телеграм снова эффективнее, что не понравилось коллегам в "репортаже с поднятым забралом" журналиста 47news;
- Георгий Марков - об отказе в возбуждении дела по факту избиения журналиста полицейскими, интервью с фотокорреспондентом.
Видео: Piter.TV
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