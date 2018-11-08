Медиакритика: протесты в СМИ, Георгий Марков о решении МВД

Вторая серия видеоподкаста главного редактора Piter.TV Стаса Бутенко о жизни петербургского медиаполя.

Здравствуйте, в эфире Piter.TV и проект "Медиакритика". Дождь и страшилки из телеграма не напугали петербуржцев, которые вышли на акцию в поддержку Навального. Правоохранители были корректны в работе с журналистами, но жестоки при задержаниях простых горожан.

Как многие уже поняли, сегодня наш выпуск посвящен одной теме. Начнем с рассказа о том, какими увидели события журналисты из команды Piter.TV. Продолжим рефлексией на тему: почему в Петербурге наши коллеги регулярно попадают под горячую руку силовиков. В том числе, свяжемся с фотокорреспондентом Георгием Марковым, избиение которого осудил даже Дмитрий Песков.

Подробности - в видео, выпуск также доступен на сервисах YouTube и ВКонтакте.

Краткое содержание:

- что стоит за решением силовиков не трогать журналистов на акции протеста 21 апреля;

- "спасибо, что не бьете" - пример Москвы, которому мог последовать и Петербург (но не последовал);

- странный сценарий шествия - почему именно на Сенной площади началось "винтилово";

- шеф-редактор ПитерТВ Федор Быков о повединии полицейских и коллег, взгляд изнутри;

- телеграм снова эффективнее, что не понравилось коллегам в "репортаже с поднятым забралом" журналиста 47news;

- Георгий Марков - об отказе в возбуждении дела по факту избиения журналиста полицейскими, интервью с фотокорреспондентом.

Видео: Piter.TV