В здании Театра на Васильевском снова протечки. Капитальный ремонт не помог

Вода появилась в тех же местах, что и до капитального ремонта.

Жительница Васильевского острова сообщила о протечке в доме-памятнике, которая произошла 7 февраля. В доме только что провели капитальный ремонт, но проблема не ушла. Жительница дома №48 на Среднем проспекте В.О. намерена подавать в суд на Фонд капитального ремонта, рассказала Ольга Piter.TV.

Крыша была признана аварийной еще в 2010 году. Протечки случались из-за слишком активной работы ломом, а также несвоевременной уборки снега. На протяжении 10 лет жители самостоятельно латали дыры и собирали воду "ведрами". Управляющая компания УК "Возрождение" не могла провести ремонт собственными силами, так как дом внесен в реестр памятников культурного наследия. Он также известен как Дом В. Н. фон Дервиз, в нем располагается Театр на Васильевском. Вода, по словам Ольги, попадала и в культурное учреждение. Жители совместно с УК писали обращения в различные инстанции.

В итоге петербуржцы все-таки дождались капитального ремонта и надеялись, что теперь протечки закончатся. Прошлую зиму им пришлось провести в холоде, так как крышу разобрали. Сегодня жильцов последнего этажа ждал неприятный сюрприз: вода вернулась вновь. На кадрах видно, как она течет по стенам. Причем в тех же местах, что и раньше. Жители отметили, что плата за капремонт при этом растет.

Ольга рассказала, что в предыдущие разы она не подавала заявления на компенсацию, так как понимала, что УК не может решить этот вопрос.

Мы входили в положение УК, которая реально не могла отремонтировать разрушенную полностью крышу, ожидали капремонт, справлялись своими силами. Но после капремонта от Фонда капремонта — уже переходит все границы ситуация, и мы будем, конечно, подавать в суд.

В ближайшее время к пострадавшим должны прийти из управляющей компании, чтобы зафиксировать протечки.

Видео: Ольга Захарова

Фото: архитектурный сайт citywalls