В результате инцидента в домах №100 и №102 отключена электроэнергия.

Во Фрунзенском районе на Южном шоссе прорывало трубу с холодной водой. Вода растеклась на площади 1000 квадратных метров, стало известно Piter.TV. Вода также затекает в соседние парадные и подвалы.

Инцидент произошел у дома №100 по Южному шоссе. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать восемь автомобилей. От дома №100 до дома №110 перекрыто движение. В результате инцидента в домах №100 и №102 отключена электроэнергия. К месту аварии вызывали специалистов "Водоканала", однако те смогут приехать не раньше 22:00.

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Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"