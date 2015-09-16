Под Петербургом таинственно пропал мужчина

Волонтеры уточнили, что местонахождение потерявшегося неизвестно с 11 августа.

В Лужском районе Ленобласти таинственно исчез 56-летний мужчина Юрий Эндаков. Об пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Волонтеры уточнили, что местонахождение потерявшегося неизвестно с 11 августа. Рост мужчины – 1 метр 77 сантиметров, у него худощавое телосложение, серые глаза, волосы светло-русые. Пропавший был одет в серые рубашку и джинсы, черные кепку и галоши.

Если вы знаете что-то о местоположении мужчины, сообщите об этом инфоргу Снеже по номеру телефона: +7 (963) 329-19-20.

Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте в Петербурге росгвардейцы нашли потерявшегося пятилетнего мальчика.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"