В Петербурге выбрали эскиз памятника музыканту Василию Андрееву

Памятник Василию Андрееву установят у детской музыкальной школы на Московском проспекте, которая носит имя великого музыканта.

В Петербурге подвели итоги архитектурного конкурса на проект памятника музыканту Василию Андрееву. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участниками конкурса стали архитекторы и скульпторы из Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской и Калининградской областей. Их работы посвящены музыканту и композитору, балалаечнику-виртуозу Василию Андрееву, создателю первого в России оркестра русских народных инструментов.

Всего на конкурс поступило более 30 работ: от проектов в классическом стиле до экспериментальных скульптур. Организатором конкурса выступил Комитет по градостроительству и архитектуре.

Победил в конкурсе творческий коллектив: Юлия Ковалева и Ксения Кряжова.

Второе место занял Михаил Пастухов – он изобразил музыканта в полный рост, одетым по моде конца XIX века.

Третье место занял творческий коллектив в составе: Кирилла Козлова, Татьяны Чистовой, Екатерины Шолох, Валерии Зверевой, Александра Таратынова.

Памятник Василию Андрееву установят у детской музыкальной школы на Московском проспекте, которая носит имя великого музыканта.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Видео: портал "Строительный Петербург"