Петербургская полиция проверит места продажи алкоголя на предмет фальсификации

Горожан предупредили о возможных попытках реализации суррогатного алкоголя.

Полиция Петербурга проведет проверки в местах продажи алкогольных напитков. Горожан предупредили о возможных попытках реализации суррогатного алкоголя.

В новогодние праздники традиционно фиксируются случаи продажи фальсифицированного алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники экономической полиции в этот период проведут дополнительные профилактические рейды в магазинах, торгующих спиртным.

Полицейские рекомендуют внимательно проверять алкогольные изделия, особенно если цена кажется слишком низкой: в стремлении сэкономить можно столкнуться с опасным для здоровья суррогатом.

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