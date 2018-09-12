В Петербурге пресечена деятельность группы, продававшей сертификаты о вакцинации

Полицейскими были получены сведения о 1500 гражданах, вакцинированных фиктивно.

В Петербурге пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей продажу сертификатов о вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Петербурга поступила оперативная информация о том, что медики и их посредники продавали сертификаты о вакцинации людям, отказывающимся от прививки.

Сотрудниками полиции были установлены 7 женщин в возрасте от 29 до 50 лет, в том числе два врача и медсестра городской поликлиники. Сотрудницы поликлиники искали граждан, которые не желали вакцинироваться от коронавируса, но им был нужен сертификат. Медики вносили в медицинский регистр подложные сведения о вакцинации заказчиков. За данную услугу они получали от 5 до 15 тысяч рублей.

Полицейскими были получены сведения о 1500 гражданах, вакцинированных фиктивно.

По факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Шестеро подозреваемых отпущены под обязательства о явке, 29-летняя врач-терапевт, являющаяся организатором, задержана.

Видео: МВД