Житель Петербурга продал имущество в Финляндии, но свои 21,6 млн рублей так и не получил

По словам мужчины, он еще 1 мая заключил договор с компанией, расположенной в Финляндии, о продаже от его имени принадлежащих ему недвижимого имущества и техники, находящихся в Финляндии.

Полицейские Выборгского района устанавливают обстоятельства инцидента, связанного с продажей имущества за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района Петербурга 28 июня с заявлением обратился 69-летний житель дома по Выборгской улице. По словам мужчины, он еще 1 мая заключил договор с компанией, расположенной в Финляндии, о продаже от его имени принадлежащих ему недвижимого имущества и техники, находящихся в Финляндии. Однако вырученные от сделки средства в размере 235,2 тыс. евро (по актуальному курсу – порядка 21,6 млн рублей) в настоящее время петербуржцу не перечислены. Кроме того, на связь перестал выходить генеральный директор компании.

Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что у жителя Петербурга пропал миллион евро из банковской ячейки.

Фото: Piter.TV