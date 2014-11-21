Акции СПБ Биржи взлетели на фоне разблокировки иностранных бумаг

У инвесторов появится возможность продать "замороженные" иностранные бумаги с 31 октября 2022 года.

Акции СПБ Биржи на открытии торгов 24 октября взлетели на 8,58%, к 10:05 рост замедлился до 5,23%. По данным РБК, скачок котировок произошел после сообщения о переводе части иностранных ценных бумаг на торговые счета. То есть у инвесторов появится возможность продать "замороженные" иностранные бумаги с 31 октября 2022 года.

Разблокировка бумаг станет возможной благодаря договоренностям СПБ Биржи по обмену бумагами с иностранным институциональным инвестором. СПБ Биржа отметила, что процедура обмена позволяет избежать дисконтирования, так как такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи. Перевод бумаг на торговые разделы произойдет для инвесторов автоматически и не потребует от них дополнительных действий.

В марте часть иностранных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам, оказалась замороженной. Банк России после этого предписал ограничить торги данными активами. В список бумаг вошли 990 наименований, в том числе бумаги Amazon, NVIDIA, Twitter, Netflix. Стоимость заблокированных бумаг, принадлежащих физлицам, оценили в 320 млрд рублей.

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