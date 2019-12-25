Шестиэтажное офисное здание на Лиговском продали на торгах

Цена покупки составила 179 млн рублей.

Российский аукционный дом 19 апреля провел онлайн-торги по продаже шестиэтажного офисного здания на Лиговском проспекте, 56Б. Ранее оно принадлежало АО "Научно-исследовательский институт "ТЕСТ".

Площадь здания составляет 4,2 тыс. кв. метров. Также частью лота был земельный участок в 1,9 тыс. "квадратов" между станциями метро "Площадь Восстания" и "Лиговский проспект".

Имущество продали за 179 млн рублей физическому лицу. Здание может быть использовано под размещение офиса, гостиницы или апарт-отеля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на торги выставили имущество киностудии им. Горького в Петербурге за 475 млн рублей.

Фото: "Яндекс.Карты"