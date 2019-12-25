Загруженность петербургских дорог утром в понедельник оценили в 6 баллов

К 10 часам утра ситуация изменилась до 4 баллов и продержится до 16 часов.

Рано утром в понедельник, 22 ноября, дорожную ситуацию в Петербурге оценили в 6 баллов, такие данные приводит сервис "Яндекс.Пробки".

По оценкам сервиса, в 8:30 уже были пятибалльные пробки. Затрудненное движение на Дальневосточном проспекте, на Октябрьской набережной, на Якорной улице, на Суворовском проспекте, на проспекте Металлистов, на Среднеохтинском проспекте, на проспекте Энергетиков, на Витебском проспекте и ряде других магистралей продолжалось около полутора часов.

К 10 часам утра заторы составляют, по оценкам "Яндекс", 4 балла. Ситуация продлится до вечера. Сейчас "красным" окрашены районы метро "Площадь Александра Невского – 1", "Новочеркасская" и Московского вокзала.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"