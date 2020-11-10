Путин: признание ДНР и ЛНР было необходимо для прекращения геноцида

Глава РФ рассказал о том, что власти Украины отказались от реализации "Минска".

Российский президент Владимир Путин заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик Донбасса было необходимо для прекращения геноцида мирного населения этого региона. Соответствующими сведениями глава государства поделился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам политика, киевский режим фактически публично и устами первых лиц страны заявил о том, что не намерены соблюдать Минские соглашения.

…Мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных. Владимир Путин, президент РФ

Путин: закрепить гарантии для Киева можно при решении вопроса Крыма и Донбасса.

Фото и видео: Kremlin.ru