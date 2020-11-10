Путин: признание ДНР и ЛНР было необходимо для прекращения геноцида

Российский президент Владимир Путин заявил, что признание Донецкой и Луганской народных республик Донбасса было необходимо для прекращения геноцида мирного населения этого региона. Соответствующими сведениями глава государства поделился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам политика, киевский режим фактически публично и устами первых лиц страны заявил о том, что не намерены соблюдать Минские соглашения.
…Мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: закрепить гарантии для Киева можно при решении вопроса Крыма и Донбасса.
Фото и видео: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все