Путин: закрепить гарантии для Киева можно при решении вопроса Крыма и Донбасса

Глава РФ рассказал о том, почему территориальный спор нельзя решать на уровне глав стран.

Российский президент Владимир Путин заявил, что закрепить гарантии для Киева можно при решении территориального вопроса Крыма и Донбасса. Такой информацией глава государства поделился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Иностранец посетил с рабочим визитом Кремль. Лидер РФ пояснил гостю, что для России понятен тот момент, что если страна согласится вынести решение этих вопросов на уровень глав государств, не решив их предварительно, то они никогда решены не будут.

Подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин напомнил коллеге о провокации в украинском городе Буча, в которой киевский режим обвинил российских военных в массовом убийстве мирного населения. Сразу же позиция украинской делегации по дальнейшему урегулированию конфликта кардинально изменилась. В проекте киевского соглашения появился пункт о том, что вопросы безопасности Крыма и Донбасса должны решаться на встрече лидеров стран.

Путин: Россия не отказывается от переговоров с Украиной.

Фото и видео: Kremlin.ru