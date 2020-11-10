Путин: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Глава России объяснил, что процесс затормозился после провокации в Буче.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной и работы по дипломатическому треку. Соответствующими данными глава государства поделился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках его рабочего визита в Москву.

Несмотря на то, что идет военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитаем не то, что нам удастся достичь договоренностей…Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Владимир Путин, президент РФ

Он напомнил о прорыве в российско-украинских переговорах в Стамбуле, когда Украина заявила о своей готовности вынести за скобки вопросы Крыма и Донбасса, а также не связывать эти пункты с гарантиями безопасности. Позже, после трагедии в Буче, Киев изменил свою позицию. В своем проекте делегация указала в статьях, что вопросы должны быть решены на основе встречи глав стран.

Путин заявил о непричастности ВС РФ к событиям в Буче.

Фото и видео: Kremlin.ru