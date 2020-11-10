Путин: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной и работы по дипломатическому треку. Соответствующими данными глава государства поделился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках его рабочего визита в Москву.
Несмотря на то, что идет военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитаем не то, что нам удастся достичь договоренностей…Мы ведем переговоры, не отказываемся от них.
Владимир Путин, президент РФ
Он напомнил о прорыве в российско-украинских переговорах в Стамбуле, когда Украина заявила о своей готовности вынести за скобки вопросы Крыма и Донбасса, а также не связывать эти пункты с гарантиями безопасности. Позже, после трагедии в Буче, Киев изменил свою позицию. В своем проекте делегация указала в статьях, что вопросы должны быть решены на основе встречи глав стран.
Путин заявил о непричастности ВС РФ к событиям в Буче.
Фото и видео: Kremlin.ru
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