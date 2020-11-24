Сетевая компания "ОСК" стала призером конкурса "Хрустальная капля"

В этом году в конкурсе было представлено семь номинаций, участие в состязании принимали более 200 компаний.

В экспозиционно-выставочном комплексе "Вселенная воды" 3 июня наградили победителей 10-го юбилейного конкурса "Хрустальная капля" на звание лучшего абонента ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В юбилейном конкурсе было представлено семь номинаций, свои заявки на участие подали порядка 200 компаний. Номинанты должны были не только соблюдать платежную дисциплину, также оценивалась их эффективность взаимодействия с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Лучшим абонентом среди предприятий промышленности" стала сетевая компания "ОСК". Еще одно предприятие Группы ОСК – Адмиралтейские верфи – получили приз "Чистая вода большого города". Гендиректор сетевой компании "ОСК" Сергей Ремизов получил от руководства филиала "Единый расчетный центр" диплом и памятную награду "Хрустальная капля".

Сетевая компания "ОСК" – молодая динамично развивающаяся компания, созданная в 2018 году как дочернее общество крупнейшего в РФ судостроительного холдинга "Объединенная судостроительная корпорация" в рамках реализации проекта единой централизованной энергосетевой компании обществ Группы ОСК. Деятельность общества в перспективе поможет снизить стоимость затрат на реализацию государственных оборонных заказов в сфере судоремонта и судостроения.

На данный момент АО "СК "ОСК" базируется на территории производственной площадки судостроительного завода "Северная верфь" и осуществляет там регулируемую деятельность по водоснабжению, водоотведению и передаче тепловой энергии.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"