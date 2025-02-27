В Петербурге вынесли приговор 12 участникам преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков

С февраля 2019 года по июль 2021 года группа получала оптовые партии запрещенных веществ, после чего фасовала их и распространяла через систему "закладок" на территории города.

Суд Красногвардейского района Санкт-Петербурга вынес приговор 12 участникам преступной группы, занимавшейся распространением наркотических веществ через интернет. Все фигуранты признаны виновными в участии в преступном сообществе и незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

Следствием установлено, что с февраля 2019 года по июль 2021 года группа получала оптовые партии запрещенных веществ, после чего фасовала их и распространяла через систему "закладок" на территории города. Информация о местонахождении тайников передавалась покупателям через анонимные каналы в теневом сегменте интернета.

Суд назначил подсудимым различные сроки наказания в зависимости от их роли в преступной схеме. Самый длительный срок – 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима – получил Алексей Тимофеев. Вероника Алексеева, Дмитрий Барановский и Жанна Морозова приговорены к 14 годам лишения свободы. Остальные фигуранты получили от 6,5 до 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего или строгого режима.

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Видео: прокуратура СПб