Петербуржец 6 лет проведёт в колонии за раскладку наркотиков в тайники

В Кировском районе Петербурга мужчине огласили приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Об этом рассказали в районной прокуратуре.
В суде установлено, что подсудимый С. забирал из тайников крупные партии наркотических средств, которые фасовал и раскладывал для дальнейшего сбыта на территориях различных районов Петербурга. Оплата за работу ему поступала в виде криптовалюты.
Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Недавно в Ленобласти задержали подозреваемого в изготовлении мефедрона в промышленном масштабе.
Видео: прокуратура СПб
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