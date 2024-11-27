Петербуржец 6 лет проведёт в колонии за раскладку наркотиков в тайники

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Кировском районе Петербурга мужчине огласили приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый С. забирал из тайников крупные партии наркотических средств, которые фасовал и раскладывал для дальнейшего сбыта на территориях различных районов Петербурга. Оплата за работу ему поступала в виде криптовалюты.

Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Недавно в Ленобласти задержали подозреваемого в изготовлении мефедрона в промышленном масштабе.

Видео: прокуратура СПб