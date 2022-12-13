В Водоканале объяснили причины технологических нарушений на сетях в зимний и весенний периоды

В большинстве случаев решающим фактором повышения аварийности на сетях водоснабжения являются перепады температуры на несколько градусов ниже отметки 0°

Петербургский Водоканал выпустил ролик об основных причинах технологических нарушений на сетях в зимний и весенний периоды.

Устойчивые морозы, а также период оттепели становятся причиной увеличения количества технологических нарушений на сетях, и работники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заблаговременно готовят объекты, сети водоснабжения и водоотведения, в том числе, усиливают бригады специализированной техникой.

По словам специалистов предприятия, перепады температуры создают определенные условия, при которых водопроводные и канализационные сети испытывают более высокую нагрузку, в отличие от летнего сезона. В этот период происходит сезонная подвижка грунтов, а также понижение температуры воды при транспортировке. Это наиболее чувствительно при отсутствии снега при низкой температуре воздуха, что характерно для переходного периода.

В большинстве случаев решающим фактором повышения аварийности на сетях водоснабжения являются перепады температуры на несколько градусов ниже отметки 0° (переход через ноль).

Видео: Водоканал