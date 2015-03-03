Власти Ленобласти назвали причину взрыва на газопроводе

Глава комитета по топливно-энергетическому комплексу 47 региона Юрий Андреев высказал свое предположение.

Власти Ленобласти назвали предварительную причину взрыва на газопроводе во Всеволожском районе. Напомним, хлопок, который вызвал масштабный пожар, произошел 19 ноября.

Глава комитета по топливно-энергетическому комплексу 47 региона Юрий Андреев заявил, что причиной аварии могла быть усталость металла. Произошла утечка газа, случился пожар. Напомним, ликвидировать пламя прибыл пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу.

Ранее Piter.tv стало известно, что Ленобласть ускоряет газификацию и догазификацию.

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