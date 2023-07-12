Дерматолог назвала жителям Петербурга причины возникновения экземы

Врач-дерматолог Елена Мошкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, по каким причинам может возникнуть экзема.
Дисгидротическая экзема на коже вокруг ногтей – вариант аллергии на материалы, использующиеся при маникюре.
Экзема может быть разной – острой, хронической, монетовидной, дисгидротической. Основной клинический признак в диагностике экземы и других заболеваний – наличие, например, серозных колодцев, такой эффект мокнутия в острый период.
Елена Мошкова, врач-дерматолог
Иногда пациенты могут спутать экзему с другими заболеваниями, из-за чего необходимо обратиться за медицинской помощью. Ее лечение зависит от стадии.
По опыту работы в стационаре с тяжелым течением кожных заболеваний хочу отметить, если дерматологическое заболевание начинает протекать тяжело, нужно искать какую-то сопутствующую патологию – с иммунным статусом, сахарным диабетом.
Елена Мошкова, врач-дерматолог
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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