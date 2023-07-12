Дерматолог назвала жителям Петербурга причины возникновения экземы

Иногда пациенты могут спутать экзему с другими заболеваниями.

Врач-дерматолог Елена Мошкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, по каким причинам может возникнуть экзема.

Дисгидротическая экзема на коже вокруг ногтей – вариант аллергии на материалы, использующиеся при маникюре.

Экзема может быть разной – острой, хронической, монетовидной, дисгидротической. Основной клинический признак в диагностике экземы и других заболеваний – наличие, например, серозных колодцев, такой эффект мокнутия в острый период. Елена Мошкова, врач-дерматолог

Иногда пациенты могут спутать экзему с другими заболеваниями, из-за чего необходимо обратиться за медицинской помощью. Ее лечение зависит от стадии.

По опыту работы в стационаре с тяжелым течением кожных заболеваний хочу отметить, если дерматологическое заболевание начинает протекать тяжело, нужно искать какую-то сопутствующую патологию – с иммунным статусом, сахарным диабетом. Елена Мошкова, врач-дерматолог

Ранее петербуржцам перечислили симптомы новых штаммов коронавируса.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)