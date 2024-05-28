Оперативниками пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции Красносельского района

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативниками собственной безопасности Главка пресечена противоправная деятельность еще одного сотрудника полиции Красносельского района Петербурга. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, оперативниками была пресечена противоправная деятельность начальника одного из отделов полиции Красносельского района. Предварительно установлено, что он получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение последнего к ответственности за допущенные нарушения в сфере торговли.

Полицейским 6 мая установить причастность к данной криминальной схеме еще одного начальника одного из подразделений Красносельского района. На основании собранных оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России материалов следственными органами принято решение о возбуждении уголовных дел по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в отношении обоих фигурантов.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.tv