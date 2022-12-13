В Ленобласти обнаружили нарколабораторию. Оттуда изъяли 32 килограмма мефедрона и 900 литров прекурсоров

Выяснилось, что к изготовлению синтетических наркотиков могут быть причастны трое петербуржцев: организатор производства и двое химиков. Все трое задержаны.

Полицейским пресечена деятельность нарколаборатории в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконное производство находилось в частном доме в поселке Малышево Выборгского района Ленобласти. Полицейские изъяли из лаборатории различное оборудование, шесть ведер с 32 килограммами мефедрона и 900 литров прекурсоров. Еще более 250 килограммов порошкообразного вещества и неустановленной жидкости, обнаруженных в доме, находятся на экспертизе.

Выяснилось, что к изготовлению синтетических наркотиков могут быть причастны трое петербуржцев: организатор производства и двое химиков. Все трое задержаны.

Также сотрудники полиции установили места хранения около 7,5 тысячи литров химических реактивов. Они располагались в одном из гаражей на Лесопарковой улице Петербурга и в частном доме на улице Счастливой поселка Клеверное Ленобласти.

Также по подозрению в преступной деятельности задержаны двое братьев – организаторы сбыта наркотических средств, координатор, кладовщик, фасовщик и двое закладчиков. В их обязанности входило обеспечение сбыта запрещенных веществ через интернет-магазин.

В ходе обысков по местам проживания задержанных и в их транспортных средствах обнаружено 39 килограммов порошкообразного вещества белого цвета. Согласно экспертизе, изъятое содержит в своем составе более килограмма амфетамина и почти килограмм мефедрона.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении всех десяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее транспортные полицейские задержали жителя Кудрово с мефедроном в карманах.

Видео: МВД