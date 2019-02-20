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МЧС предупредило о ливнях и грозах 29 июля в Петербурге
Сегодня, 15:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС предупредило о ливнях и грозах 29 июля в Петербурге

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Также ожидается ветер порывами до 15 м/с.

В Петербурге в пятницу, 29 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы, ветер порывами до 15 м/с.

Во время непогоды необходимо убирать хозяйственные вещи со двора дома и балкона. Рекомендуется поставить автомобиль в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья.

При грозе по возможности нужно оставаться дома, закрыть окна, не использовать телефон и электроприборы. При нахождении на открытой местности нельзя прятаться под высокие деревья, купаться.

При ударе молнией потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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