В РФ научились определять предрасположенность к спорту у детей

Тестирование на предрасположенность к спорту относится к генетическим.

Заведующая лабораторией ДНК-диагностики медицинского центра Дальневосточного федерального университета Анна Стенкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что российским ученым удалось научиться определять предрасположенность к спорту у детей.

Тестирование на предрасположенность к спорту относится к генетическим. В лаборатории пользуются самым точным на сегодняшний день методом анализа ДНК на мутации – прямым секвенированием. Подготовки со стороны ребенка не требуется – возрастных ограничений также нет.

Речь в исследовании идёт о возможности достичь высоких результатов и наград на различных соревнованиях.

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