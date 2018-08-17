Предпринимателя из Ленобласти заподозрили в убийстве человека

В настоящее время он находится под стражей по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого, который мог убить в 2010 году в Ленинградской области.

По версии следствия,летом-осенью 2010 года предприниматель из Ленобласьти, находясь на территории недействующей воинской части в посёлке Варзолово (Всеволожский район, Ленобласть), ударил мужчину колющим предметом. Вероятно, это была спица. А после чего задушил. Тело он закопал, чтобы завладеть имуществом, как стало известно 78.ru.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. При этом он находится под стражей по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, арестован отчим, который свесил вниз головой из окна ребенка в Петербурге.

Фото: Piter.TV