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Житель Ленобласти пришел в гости к друзьям, а ушел с ножом в груди
Сегодня, 18:46
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IRINA_CHALKINA
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Житель Ленобласти пришел в гости к друзьям, а ушел с ножом в груди

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Оказалось, что 27-летнего молодого человека ударила ножом женщина. Уголовное дело направлено на рассмотрение.

В Ленинградской области завершилось расследование дела, в отношении женщины, которая ударила молодого человека ножом в грудь. Об этом сообщил "Росбалт".

Как оказалось, 27-летний молодой человек пришел в гости к знакомым. В квартире находилась 42-летняя женщина со своим сожителем в алкогольном опьянении. Между экс-друзьями произошел конфликт  и представительница "слабого пола" ударила гостя ножом. 

Молодой человек самостоятельно покинул место конфликта и отправился домой, где и вызвал медиков. По дороге в больницу мужчина скончался. 

У обвиняемой в тяжком преступлении уже была судимость, правда, по какой статье не уточняют. 

Уголовное дело направлено на рассмотрение.

Фото: Pixabay

Теги: женщина зарезала мужчину , ленобласть убийство
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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