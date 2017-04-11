Житель Ленобласти пришел в гости к друзьям, а ушел с ножом в груди

Оказалось, что 27-летнего молодого человека ударила ножом женщина. Уголовное дело направлено на рассмотрение.

В Ленинградской области завершилось расследование дела, в отношении женщины, которая ударила молодого человека ножом в грудь. Об этом сообщил "Росбалт".

Как оказалось, 27-летний молодой человек пришел в гости к знакомым. В квартире находилась 42-летняя женщина со своим сожителем в алкогольном опьянении. Между экс-друзьями произошел конфликт и представительница "слабого пола" ударила гостя ножом.

Молодой человек самостоятельно покинул место конфликта и отправился домой, где и вызвал медиков. По дороге в больницу мужчина скончался.

У обвиняемой в тяжком преступлении уже была судимость, правда, по какой статье не уточняют.

Уголовное дело направлено на рассмотрение.

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