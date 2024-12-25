Мужчина пострадал во время пожара на улице Турку

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире.

Сегодня в 04:38 МЧС получило сообщение о пожаре в доме №8/1 по улице Турку. Огонь охватил 0,5 кв метра в трехкомнатной квартире, – сообщают в пресс-службе петербургского отделения министерства.

К 5 часам утра возгорание удалось ликвидировать силами 10 спасателей личного состава на 2 машинах. От огня пострадал мужчина. Его отправили в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали о том, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге три человека пострадали из-за пиротехники.

Фото: Piter.TV