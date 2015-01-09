В Пикколово полыхали более 500 "квадратов" нежилого здания

В результате случившегося никто не пострадал.

В Ломоносовском районе Ленобласти ночью 17 декабря произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В деревне Пикколово вспыхнуло нежилое здание. Огонь распространился по площади более 520 "квадратов".

Тушить дом прибыли 16 спасателей на четырех единицах спецтехники. Они оперативно ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине во время пожара погибла женщина.

Фото: Pxhere