Пожарные всю ночь тушили пожар площадью 5600 кв. метров на складе в Казани

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Сегодня ночью, с 4 на 5 марта, в Казани загорелся склад с лесоматериалами. Площадь возгорания составила 5600 квадратных метров.

Пожар начался незадолго до полуночи на промзоне Казани в Московском районе. В загоревшемся складе хранилась древесина. На тушение пожара ушло почти 7,5 часов.

Угроза распространения огня на соседние строения была снята подачей стволов на защиту, рядом жилых домов нет. Пострадавших нет. Угрозы для населения Казани нет. МЧС РФ Казань

Возгорание было ликвидировано в 6 часов 35 минут. Для борьбы с огнем были привлечены 141 человек и 39 единиц техники, от МЧС России - 101 человек и 27 единиц техники.

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