На Заповедной улице сгорела заброшенная постройка

В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне, 23 апреля, в Приморском районе произошел пожар. На Заповедной улице, 63, около кафе "У Речки Каменки" вспыхнула бесхозная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22:00. Огонь полностью уничтожил здание. Десяток спасателей на двух единицах техники прибыли на место случившего и локализовали пламя. В результате случившегося никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Началась проверка.

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