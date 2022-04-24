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На Заповедной улице сгорела заброшенная постройка

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В результате случившегося никто не пострадал. 

Накануне, 23 апреля, в Приморском районе произошел пожар. На Заповедной улице, 63, около кафе "У Речки Каменки" вспыхнула бесхозная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22:00. Огонь полностью уничтожил здание. Десяток спасателей на двух единицах техники прибыли на место случившего и локализовали пламя. В результате случившегося никто не пострадал. 

Причина возгорания устанавливается. Началась проверка. 

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: заповедная улица, мчс, сгорела заброшка, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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