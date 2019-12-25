На Васильевском острове потушили горящую кухню в квартире на 8-й линии

Никто из людей не пострадал.

Около полудня в среду, 16 декабря, в доме №45/34 по 8-й линии Васильевского острова вспыхнула квартира. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Прибывшие на место спасатели увидели черный дым, валящий из окна на четвертом этаже. Как выяснилось, пожар охватил кухню в двухкомнатной квартире, огонь распространился на 7 квадратных метрах. С соседних этажей пожарные эвакуировали жильцов, из самой горящей квартиры люди вышли еще до приезда МЧС, но никто из горожан не пострадал.

Пожар ликвидировали примерно к половине первого, все работы завершили во втором часу дня силами 18 огнеборцев и четырех единиц техники.

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Фото: Piter.TV