Во время пожара на улице Композиторов один человек погиб и еще один был госпитализирован

В двухкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр.

В Выборгском районе Петербурга во время пожара на одном квадратном метре погиб человек, также есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Около десяти вечера 28 апреля поступило сообщение о пожаре в доме Композиторов, дом 1, корпус 1. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 10 м2, происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр. Уже в 22:24 силами 15 сотрудников МЧС пожар был потушен.

В результате пожара погиб один человек и один человек госпитализирован в больницу.

В начале недели во время пожара на 2-й Утиной улице погибла женщина.

Фото: Piter.tv