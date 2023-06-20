На Турбинной улице горело здание вблизи жилого дома

Возгорание происходило на площади 20 кв метров.

В отделение МЧС по Санкт-Петербургу в 20:20 поступило сообщение о пожаре в доме №11 по Турбинной улице Кировского района. Об этом сообщили в оперативной пресс-службе спасательной службы.

Горение было зафиксировано в неэксплуатируемом здании. Пожар распространился на площади 20 кв метров. Его удалось ликвидировать к 20:39.

Свдений о пострадавших, а также о причинах возгорания не поступало. От МЧС на тушение огня было направлено 3 единицы техники и 15 человек из личного состава.

Ранее мы сообщали, что вечером в четверг, 5 декабря, в одной из квартир дома №86 на бульваре Новаторов произошло возгорание, в котором пострадало 2 человека.

Фото: Piter.TV