Спасатели потушили пожар в кафе с шавермой на Просвещения

Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне вечером в Выборгском районе Петербурга загорелось одноэтажное здание. Инцидент собрал очевидцев. Кроме того, клубы дыма заметили жители района.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на улице Просвещения, 54 поступило 22-го июня в 22:44. В одноэтажном здании загорелась обстановка на площади 20 кв.метров. В 23:55 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Мнения очевидцев разделились: одни утверждают, что в здании находится кафе с шавермой и кебабом, другие ― цветочный магазин.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с горящим авто на Стачек.

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